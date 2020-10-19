Jüri üyeleri belirlendi 0:00 / 0:00

Bu yıl, 20 - 26 Kasım arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Leena Yadav, Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise Ruth Gabriel yapacak

HABERTURK.COM

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 10'uncu yılında Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın ve Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, 'Teen Patti' ve 'Parched' gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi Leena Yadav'in başkanlığında şu isimlerden oluştu; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen(yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu). Jüri üyesi Rodd Rathjen, 'Batmadan' adlı filmiyle geçtiğimiz yıl Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması 'En İyi Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise yönetmengerçekleştirecek. Gabriel'in yanı sıra;veda jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel, film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.