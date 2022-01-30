Kral suyunu üretmeye başladıklarını ifade eden Ekrem Filiz, "Metalleri simya yöntemiyle sıvıya dönüştürüyoruz. Altının içinde siyanür vardır. Biz altının içindeki siyanürü çıkartarak bu işlemi yapıyoruz. Gümüş suyu da dünyanın en kuvvetli anti septiğidir. Altın dünyanın en kuvvetli iletkenidir. İnsanın vücudunda elektrik vardır. Altın bu elektrik akışını sağlayarak beynin en hızlı şekilde vücuttaki sorunlarını algılamasını sağlar, vücudu hareket geçirerek onarmasını sağlar" dedi.