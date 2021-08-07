Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırlıyor. Bir süredir aşağı yönlü hareketiyle dikkat çeken altın fiyatları hafta sonu da düşmeye devam ediyor. 7 Ağustos Cumartesi günü gram altın 500 TL'nin altında kaydedildi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 490,20 TL'den, çeyrek altın ise 798,74 TL'den işlem görüyor. İşte 7 Ağustos altın fiyatlarında son durum...