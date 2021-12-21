Altın sert düştü

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Altının gram fiyatı, dolar kurunun sert düşüşüyle bir güne yüzde 1.5 üzerinde düşüşle başlayıp 736 TL'ye kadar indi. Dolardaki hafif yukarı yönlü hareketle birlikte gün içinde yeniden 800 TL üzerine çıkan gram altın fiyatı öğlen 12:25 itibarıyla 764 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1263 TL

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'nin 18'i aşarak rekor kırmasıyla 1000 lirayı aşmış ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert bir şekilde düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 18,9 altında 773,1 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.796 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten analistler, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Analistler, açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının, bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatındaki azalışta etkili olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 12,7850 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğuna değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.