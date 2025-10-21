Habertürk
        ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte 21 Ekim 2025 canlı altın fiyatları

        Altın rekor seviyeden geriledi! 21 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle önceki seansta rekor kırmasının ardından, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Altının ons fiyatı TSİ 09.55 itibarıyla 4.357 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda gram altın ise 5.841 liradan işlem görüyor. İşte 21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:58
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
