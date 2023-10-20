Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ekim yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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ALTIN REKOR KIRDI! Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 20 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.780,84
1.781,09
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.979,63
1.979,86
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.849,34
2.912,08
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.397,35
11.612,69
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.680,87
5.824,16
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.397,35
11.612,69
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.061,71
12.368,05
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.024,08
1.220,49
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.678,41
1.781,29