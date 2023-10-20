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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN REKOR KIRDI! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ekim alış - satış tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ekim yani bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 07:57
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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