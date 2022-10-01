Altın Portakal kortejle başladı

DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 59'ncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen kortej, Cam Piramit önünden başladı.

Kortej için alana gelen sanatçılara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Araçların bulunduğu alana güçlükle ulaşan oyuncuların boynuna çiçekler asıldı.

Klasik araçlara binen oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi. Aracı ise Erkan Can kullandı. Yol boyunca bekleyenlere, oyuncular tarafından çiçekler verildi.

Korteje bu akşam düzenlenecek törende 'Onur Ödülü' alacak Perihan Savaş ve Erkan Ca'ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tan'ın aralarında olduğu pek çok oyuncu ve yönetmen katıldı.

Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeler'ni takiben Karaalioğlu Parkı içinde eski belediye binası önünde sona erdi. Festivalin açılış töreni, saat 20.30'da Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunumuyla Antalya Spor Salon'unda gerçekleşecek. Açılış günü, Mustafa Sandal'ın vereceği konser ile sona erecek. Fotoğraflar: DHA EZGİ MOLA ALTIN PORTAKAL JÜRİSİNDE! Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek An...

ALTIN PORTAKAL JÜRİSİ AÇIKLANDI Antalya Büyükşehir Belediyesi ev...