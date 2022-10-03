Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla düzenlenen etkinliğin 59’uncusu gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galası ile başlayan etkinlikte ünlüler göz kamaştırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gecede yer alırken, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi ev sahipliği yapan isimlerde yer alıyordu.

Festivalde film yönetmenleri, oyuncular ve Türk sinema dünyasından pek çok ünlü isimler bulundu.