Altın Portakal'ın Ulusal Belgesel ve Kısa Yarışma filmleri belli oldu

Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin lira maddi desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları, 10 Ekim'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.
- Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak.
Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece Masalları", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Melik Kuru'nun "Biz Bir Aileyiz", Emre Birişmen'in "Buhar", Haydar Taştan'ın "Cengiz", Can Deniz Atıcı'nın "Kara Kutu", Esme Madra'nın "Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi", Burcu Görgün Toptaş'ın "Kırk Mum", Irmak Karasu'nun "Mamaville", Ayris Alptekin'in "Ondan Bahsetmiyorum", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl" ve Murat Uğurlu'nun "Tapınak" adlı kısa filmleri gösterilecek.
Bu filmler, 20 bin lira tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10 bin liralık Jüri Özel Ödülü için yarışacak.
- Ulusal Belgesel Film Yarışması
İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışmasına bu yıl 46 başvuru yapıldı.
Seçici kurul, Zeynep Dadak'ın "Ah Gözel İstanbul", Pervin Metin Candan'ın "Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi", Stella Sema Yeşiltaç'ın "Eğer Ruh Donarsa...", Metin Akdemir'in "Hayalimdeki Sahneler", Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri", Serdar Kökçeoğlu'nun "Mimaroğlu", Eytan İpeker'in "Miss Holokost Survivor", Sidar İnan Erçelik'in "Rüzgâr Tayı", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Selin Şenköken'in "Yangın Yerinde Orkideler" adlı belgesel filmlerini seçti.
Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40 bin lira değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin liralık Jüri Özel Ödülü verilecek.
Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışmasında yer alacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi.
Her iki yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
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