Yarışma filmleri gösterildi 0:00 / 0:00

Bu yıl 58'inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'İki Şafak Arasında' ve 'Zuhal'ın gösterimleri gerçekleştirildi

AA

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyicilerle buluşan ilk film, Selman Nacar'ın yönettiği 'İki Şafak Arasında' oldu. Filmin gösterimi öncesinde Nacar ve film ekibi izleyicilerin karşındaydı.

İzleyicilerle buluşan ikinci film ise 'Zuhal' oldu. Filmin yönetmeni Nazlı Elif Durlu ve film ekibi gösterim öncesi sahnedeydi. Yarışmanın diğer filmleri önümüzdeki günlerde gösterilecek.

'Zuhal'in başrol oyuncusu Nihal Yalçın, gösterim sonrasında izleyicilerin sorularını cevapladı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yer alan 3 filmin gösterimi gerçekleştirildi. Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün'ün 1930'lu yıllarda ABD'ye gittikleri ilk yıllarda yaşadıklarını anlatan Ümran Safter'in 'Kapıyı Açık Bırak'ı, Mehmet Emre Battal'ın endüstriyel üretim ve hızlı tüketim dünyasında muhtaçlık ilişkisinin bağlamını yerelden, üreticinin dünyasından anlattığı 'Muhtaç' ve Ersen Çıra'nın Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve günümüzde Emirdağ bölgesinde yaşamlarını sürdüren Edelerin öyküsünü anlattığı 'Ede Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm' izleyicilerle buluştu.