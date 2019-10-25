Altın Portakal'da heyecan başlıyor

Türk filmlerinin yeniden ana yarışmada yer alacağı Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlayacak. Bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek olan festivalin 'Ulusal Yarışma' kategorisinde 10 Türk filmi yer alacak. 'En İyi Film' kategorisinde Altın Portakal Ödülü'ne layık görülecek filmin 250 bin ₺ kazanacağı festivalde tüm kategorilerde toplam 1 milyon 437 bin ₺ para ödülü verilecek.