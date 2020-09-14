Altın Portakal'a iki anlamlı afiş

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl iki afişlerin başrolünde bir Yeşilçam efsanesi Fatma Girik ve salgın sürecinin kahramanları sağlık çalışanları var.

3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleşecek Festival, bu yıl sinemamızda ayrı bir yeri olan, unutulmaz ve benzersiz Fatma Girik’i afişine taşıyor, bunun yanı sıra festival tarihinde bir ilke imza atarak özel bir afiş ile, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2020 Yılının Gerçek Kahramanları olan sağlık çalışanlarını onurlandırıyor.

Festival Altın Portakal Ödülü'nü, büyük risk altında, görülmeyen bir düşmanla özveriyle ve hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık emekçilerine adıyor. Altın Portakal Heykelini büyük bir gurur ile havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine sonsuz bir teşekkür ediyor ve onlara bu zor dönemde moral vermeyi amaçlıyor.