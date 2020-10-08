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Altın Porkatal'da Antalya Film Forum’un Ödülleri açıklandı!

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un kazananları belli oldu! Bu yıl beş bölümde 14 proje toplam 470 bin TL para ödülüyle desteklendi.

08.10.2020 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Altın Porkatal'da Antalya Film Forum’un Ödülleri açıklandı!


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forumun kazananları belli oldu! Salgın nedeniyle bu yıl çevrimiçi gerçekleşen Forumun Ödül Töreni de çevrimiçi düzenlendi.

5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan ve Olena Yershova Yıldız’ın direktörlüğünde gerçekleşen Antalya Film Forumda bu yıl beş bölümde 14 proje toplam 470 bin TL para ödülüyle desteklendi.
Antalya Film Forumda toplam 29 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformuve bu yıl başlatılan Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

Bağlarve Bildiğin Gibi Değile 30ar bin TL Ödül!

Sekiz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformunda, Bobby Allen, Delly Shriazi ve Dilara Omurdan oluşan jüri, iki projeye toplam 60 bin TL para ödüllü Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülünü verdi. Soner Sertin Bağlar” ve Vuslat Saraçoğlunun Bildiğin Gibi Değil” adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken; Erman Bostan’ın Cadı” adlı projesi Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülünü kazandı.

Sabırsızlık Zamanı’na iki ödül birden!



Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformunda ise beş proje yarıştı. Antoine Thirion, Aslı Özge ve Renan Artukmaçtan oluşan jüri; Aydın Orak’ın Sabırsızlık Zamanı” adlı projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülüve Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülünü verdi. Nazlı Elif Durlunun Zuhal” adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel Ödülünü aldı.

TRTden 50 bin TL ödül



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 50 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü ile sürdürüyor. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güvenin açıkladığı ödülde, Kurmaca Work in Progress Platformunda yarışan, Erkan Tahhuşoğlunun Koridor” adlı projesine 50.000 TL destek sunuldu.

Belgesel sinemaya 60 bin TL destek


Antalya Film Forumun Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı. Projeler Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez ve Philippa Kowarskyden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work in Progress Ödülünü, Ahmet Necdet Çupurun “Örtbas” ve Ceylan Özgün Özçelikin Cadı Üçlemesi 15+” adlı projeleri paylaştı. Somnur Vardar’ın Boşlukta” projesine, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü verilirken, İdil Akkuş ve Ekin İlbağ’ın yönetmenliğindeki Düet” Başka Sinema Dağıtım Ödülünü aldı.

Forumun yenisi Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu

Antalya Film Forumun, bu yıl yeni başlattığı platformu Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformunda altı proje yarıştı. Bu projeleri; Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu ve Veronika Kovacovadan oluşan jüri değerlendirdi. Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetinin projeleri Berlinist, pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülünü kazandı. Can Evrenolun projesi Kısık Ateşte Pişmiş Kalp”e Color Up Renk Düzenleme Ödülü verildi. Ali Kemal Güvenin “İstanbulun Erkekleri” projesi ise Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülünü kazandı.

2 öl de Gündüz Apollon Gece Athena”ya



Antalyada film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce kaybettiğimiz usta oyuncu Sümer Tilmaç’ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarıştı. Burak Göral, Müge Özen ve Onur Saylaktan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü, Emine Yıldırım’ın yöneteceği Gündüz Apollon Gece Athena” adlı film projesine verdi. Gündüz Apollon Gece Athena” ayrıca, Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.

Kapanış ve Ödül Töreni 10 Ekimde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekin başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

ANTALYA FİLM FORUM 2020 KAZANANLAR & ÖDÜLLER

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (30.000 TL): Bağlar (Yönetmen: Soner Sert | Yapımcı: Seçkin Akyıldız)

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (30.000 TL): Bildiğin Gibi Değil (Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu | Yapımcı:Vuslat Saraçoğlu)

Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü: Cadı (Yönetmen: Erman Bostan | Yapımcı: Nilüfer Küyel)

UZUN METRAJ KURMACA WORK IN PROGRESS PLATFORMU

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü (80.000 TL): Sabırsızlık Zamanı (Yönetmen - Yapımcı: Aydın Orak)

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Jüri Özel Ödülü (40.000 TL): Zuhal (Yönetmen: Nazlı Elif Durlu | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)

TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Ödülü (50.000 TL): Koridor (Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu | Yapımcı: Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu, Yunus Yunusoğlu)

Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü: Sabırsızlık Zamanı (Yönetmen - Yapımcı: Aydın Orak)

BELGESEL WORK IN PROGRESS PLATFORMU

Belgesel Work in Progress Ödülü (30.000 TL): Örtbas (Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur | Yapımcılar: Nadir Öperli, Delphine Morel, Anke Petersen)

Belgesel Work in Progress Ödülü (30.000 TL): Cadı Üçlemesi 15+ (Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik | Yapımcı: Armağan Lale)

Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü: Boşlukta (Yönetmen - Yapımcı: Somnur Vardar)

Başka Sinema Dağıtım Ödülü: Düet (Yönetmen: İdil Akkuş, Ekin İlbağ | Yapımcı: Ali Bilgin)

DİZİ / KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU

BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü: Berlinist (Yaratıcı, Senarist: Serdar Kökçeoğlu, Levent Çetin | Yapımcı:Levent Çetin, Serdar Kökçeoğlu)

Color Up - Renk Düzenleme Ödülü: Kısık Ateşte Pişmiş Kalp (Yaratıcı: Can Evrenol | Senarist: Jamie Grefe | Yapımcı: Bora Yüksel)

Beta Film Uluslararası Danışmanlık Özel Ödülü: İstanbulun Erkekleri (Yaratıcı – Senarist: Ali Kemal Güven | Yapımcı: Seda Özkaraca

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU PITCHING PLATFORMU

mer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü (150.000 TL): Gündüz Apollon Gece Athena (Yönetmen: Emine Yıldırım | Yapımcı: Dilde Mahalli, Emine Yıldırım)

Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü: Gündüz Apollon Gece Athena (Yönetmen: Emine Yıldırım | Yapımcı: Dilde Mahalli, Emine Yıldırım

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