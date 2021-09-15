Altın kritik seviyenin üzerinde

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası altın yükselişe geçti.

Ağustos ayında ABD'de aylık enflasyon yüzde 0.3 oldu. Beklenti enflasyonun yüzde 0.4 seviyesinde gelmesiydi.

Bu verinin ardından Fed'in varlık alımlarını yakın zamanda azaltacağına dair beklenti zayıfladı.

Veri açıklanmadan önce 1.785 dolar civarında olan altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.804 dolara kadar yükseldi.

Gram altın ise 489 liraya çıktı.