Güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişim gösteren altın fiyatları kritik eşiğin altında kaldı. Altın fiyatları, güçlenen dolar karşısında bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. İşte 28 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...

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