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        Haberler Ekonomi Altın Altın kritik eşiğin altında! 28 Eylül 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın kritik eşiğin altında! İşte 28 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasaların Fed'in faiz patikasına göre ayarlamalar yapması sonrası dolar güçlenirken, altın fiyatları bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesini test etti. Güçlenen dolar karşısında en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:52
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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