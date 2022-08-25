Altın Koza yarışma filmleri belli oldu

12 – 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler açıklandı. 50 filmin başvurduğu yarışmada sekiz film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak:
Altın Koza için yarışacak filmler;
“Bana Karanlığını Anlat” Yönetmen: Gizem Kızıl
“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Yönetmen: Serpil Altın ( Dünya Prömiyeri )
“Çilingir Sofrası” Yönetmen: Ali Kemal Güven
“Ela ile Hilmi ve Ali” Yönetmen: Ziya Demirel
“Kabahat” Yönetmen: Ümran Safter ( Dünya Prömiyeri )
“Mendirek” Yönetmen: Cem Demirer ( Türkiye Prömiyeri )
“Suna” Yönetmen: Çiğdem Sezgin ( Dünya Prömiyeri )
“Yaban” Yönetmen: Tareq Daoud
Yarışma seçkisi filmlerin hepsinin yönetmenlerinin ilk ya da ikinci filmleri olmaları ve yönetmenler arasında cinsiyet eşitliği sağlanması sinemamızdaki yenileşme ve gençleşme potansiyeline bir kez daha dikkat çekti.
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Yarışması’nın, başkanlığını yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstlendiği jürisinde, Odessa Uluslararası Film Festivali eski direktörü, Palic Uluslararası Film Festivali programcısı Julia Sinkevych, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan yer alıyor. Ödüller 17 Eylül akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!