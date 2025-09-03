Habertürk
        Altın Koza'nın jürisi belli oldu

        Altın Koza'nın jürisi belli oldu

        Bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:52
        Altın Koza'nın jürisi belli oldu
        Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

        Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal'ın yapacağı jüride, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alacak.

        Bu yıl 22-28 Eylül'de düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film jüri karşısına çıkacak.

