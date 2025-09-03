Altın Koza'nın jürisi belli oldu

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında https://t.co/vRiNAJkdUQ yapılacak Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri açıklandı#altinkozaff2025 pic.twitter.com/tTvtSHLdSl — Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) September 3, 2025

REKLAM advertisement1

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal'ın yapacağı jüride, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alacak.

Bu yıl 22-28 Eylül'de düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film jüri karşısına çıkacak.