Altın Koza'da jüri üyeleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12 Eylül'de başlayacak. Festivalin jürisi belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstlenecek.

Özcan Alper

Jürinin diğer üyeleri ise yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan oldu.

Fahir Atakoğlu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Uluslararası Kısa, Ulusal Öğrenci Kısa ve Adana Kısa Film bölümlerinde yarışacak.

Julia Sinkevych

Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu , çocuklarla sinema bölümü, ve sergiler festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.