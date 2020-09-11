Altın Koza'da gondolda film keyfi

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen ücretsiz “Gondol’da Film Gösterimleri”etkinliği, gösterime girdikleri günden bu yana ilgiyle izlenen filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Altın Koza A.Ş. iş birliğinde düzenlenen “Gondol’da Film Gösterimleri”, festival ile eşzamanlı olarak 14 Eylül’de başlayıp 7 gün boyunca devam edecek. Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşecek etkinlik, sinemaseverlere çok beğenilen bir film seçkisi sunacak. Etkinliğe katılan izleyiciler için ayrılacak 8 gondolun yanı sıra, nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun olarak 100 kişilik bir oturma düzeni hazırlanacak.

“7. Koğuştaki Mucize”

“Gondol’da Film Gösterimleri” kapsamında 14 Eylül Pazartesi akşamı “7. Koğuştaki Mucize”; 15 Eylül Salı akşamı “Selvi Boylum Al Yazmalım”; 16 Eylül Çarşamba akşamı “Aile Arasında”; 17 Eylül Perşembe akşamı “Arkadaş”; 18 Eylül Cuma akşamı “Yozgat Blues”; 19 Eylül Cumartesi akşamı “Ölümlü Dünya”; 20 Eylül Cuma akşamı ise “Züğürt Ağa” filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.