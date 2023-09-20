Altın Koza'da filmler izleyicilerle buluştu

Festivalin 'Ulusal Yarışma' filmlerinden 'Yüzleşme', izleyicilerin karşısına çıktı. Senarist ve yönetmen Filiz Kuka’nın ilk filmi olan 'Yüzleşme’ye, filmin oyuncuları Asiye Dinçsoy, Okan Urun, Nilay Erdönmez ve Güney Sayın katıldı. Gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayan Filiz Kuka, “İnsanın kendini öldürme isteğini her zaman merak etmiştim. Yüzleşme bir nevi yüzleşememeyi de anlatıyor. Aslında yüzleşemiyorlar, şimdi başlıyor her şey. İnsanlar yüzleşemiyor aslında bu filmde” dedi. Babasını çok erken kaybettiğini, bu filmin kendisini iyileştirmediğini söyleyen Kuka, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sadece böyle bir durumla ben karşılaşsam ne yaparım diye düşündüm. Garip bir hissiyatım var. Ölüye saygımız sonsuzdur garip bir şekilde. Ama canlıya saygımız yoktur. Farklı bir hissi var bu filmin bende."

'Yüzleşme'nin başrol oyuncularından Asiye Dinçsoy da, duygularını “Senaryo çok değişik geldi bana. Konu itibariyle işlenmemiş bir hikâye. Oyuncu arkadaşlarımla göz göze anlaşabilmek çok önemliydi. Yüzleşmeler, dertler, sorunlar, sıkıntılar, aile olmak böyle bir şey” sözleriyle dile getirdi. "Oyunculuğun her çeşidi zor ama seyirciye geçirebilmek, yönetmenin amaçladığı duyguyu aktarabilmek kolay değil" diyen Dinçsoy, bu konuda ise şunları söyledi; "Yüzleşmeleri hayatımızda her zaman yaşıyor muyuz, diye düşünüyorum bazen. Ne olaylar oluyor hayatımızda da ama üzerini kapattığımız da çok oluyor."

Filmin diğer başrol oyuncusu Nilay Erdönmez de film ile ilgili olarak; “Ölüm üstüne düşünmek kaçınılmaz oluyor kimi zaman. Bu filmin etrafında düşünmek, tartışmak, okumak önemliydi benim için de… İster hasta olsun, ister yaşlı olsun birinci dereceden bağlı olduğumuz insanların orada duruyor fikri çok enteresan. His değil, fikir bu. O fikir sende kalsın istiyorsun. Filmde de bu var” diyerek düşüncelerini aktardı.