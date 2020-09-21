Altın Koza'da birinci olan genç yönetmen kariyerine film sektöründe devam etmek istiyor

AA

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, bu yıl mezun olan Saydam, festival kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aras Özgün, Öğretim Görevlisi Dr. Hazal Bayar ve Öğretim Görevlisi Ali Matay'ın danışmanlığında, filmiyle "deneysel" kategoride mücadele etti.

Salgın sürecinde, sesten montaja, kurgudan oyunculuğa kadar filmin her aşamasında yer alan İzmirli Çağıl Saydam, verdiği emeğin karşılığını ödülle aldı.

- "Bana mutluluk yanı sıra cesaret de verdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saydam, yaklaşık 3 ayda tamamladığı filmle ödül almanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.

Film için çalışmalara mart ayında başladığını aktaran Saydam, şunları kaydetti:

"Bu dönem, pandemi koşullarının da ağırlaşmaya başladığı zamana denk geldi. Bu süreçte en büyük desteği akademisyenlerimden gördüm. Filmde, evde yalnız kalan bir kadının kendi kendine yaptığı konuşmalar (monolog) ve bu süreçteki davranışları, yaşadıkları konu ediliyor. Filmde oynayan kişi de yönetmen de bendim. Böylesine önemli bir yarışmada ödül almak, beni çok mutlu etti. Eğitim gördüğüm alanda kendimi geliştirmek, kariyer yolculuğuma film sektöründe devam etmeyi hedefliyorum. Bu noktada aldığım ödül, bana mutluluk yanı sıra cesaret de verdi. Beni daha da motive etti. Festival sırasında, ünlü yönetmenler ve oyuncularla da tanışma fırsatı buldum."