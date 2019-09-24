Altın Koza başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Atatürk Parkı'nda gerçekleşen açılış törenine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Altın Koza A.Ş. yönetim kurulu, festival yürütme kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sinema ve sanatseverler katıldı.

26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ilk günü; 50'nci Yılında Altın Koza Sergisi, Engelsiz Film Gösterimi ve Altın Koza Kısa Film Atölyesi ile devam etti. Aynı akşam gerçekleşen Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri'nin verildiği açılış töreninde; festival yürütme kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Serra Yılmaz, üyeleri İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan'ın yanı sıra Erkan Can, Güven Kıraç, Levent Ülgen, Olgun Şimşek, Ülkü Duru, İştar Gökseven, Serpil Tamur ve Levent Özdilek gibi ünlü isimler de yer aldı. Törende; Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün'e; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'ye takdim edildi. Erdoğan Engin'e ödülü Erkan Can, Derya Ergün'e Nebil Özgentürk; Xie Fei'ye ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından takdim edildi.