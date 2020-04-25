Altın Türk'ten sorulur

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türk vatandaşlarının eskiden beri en iyi bildiği yatırım araçlarından birisinin altın olduğu biliniyor. Merkez Bankası haftalık rakamları başta vatandaşlar olmak üzere Türk yatırımcının özellikle altında nasıl usta manevra gösterdiğini bir kez daha ortaya koydu. Öncelikle şunu belirtelim, Türk vatandaşları ve şirketlerin döviz alarak kendini sağlama alma süreci son bir kaç haftadır durulmuş görünüyor. Merkez'in rakamları son 5 haftada mevduat bankalarında yurtiçi yerleşiklerin elindeki döviz mevduatının yüzde 0,68 ve gerçek kişilerin yani vatandaşın elindeki döviz mevduatının ise yüzde 1'e yakın düştüğünü gösteriyor. Ancak ayrıntıya bakıldığında dolar mevduatında yüzde 0,86, Euro mevduatında ise yüzde 2.1'lik bir düşüş olduğu görülüyor. Bir anlamda şunu söyleyebiliriz; asıl azalma Euro/dolar paritesindeki düşüş nedeniyle Euro mevduatların dolar bazlı hesaplanması nedeniyle meydana gelen değişim kaynaklı. Dolardaki yükselişi fırsat bilen birtakım yatırımcıların da daha önce ucuz fiyattan aldıkları dolar mevduatını bozmasıyla DTH'de çok hafif bir çözülme olduğunu inkâr etmeyelim. En azından kurdaki yükselişe rağmen vatandaş burada geçen 2 yılda olduğu gibi alıcı değil. Şu anda vatandaşın elinde 61.7 milyar dolar ABD Doları ve 26.7 milyar dolar karşılığı da Euro mevduat bulunuyor. Şirketlerin hesabında ise ABD Doları miktarı 36,8 ve Euro hesaplarında ise 30,7 milyar dolar karşılığı döviz bunuluyor.

1 YILDA ÜÇE KATLANDI

DTH'deki bu kısmi gerilemeye karşın altın hesapları ise aslında son 1 yıldaki trendini devam ettirdi. Altının ons fiyatının 1.282 dolardan yüzde 36'lık bir performans ile 1.735 dolara geldiği dönemde vatandaşın altın mevduatı da yüzde 127 tırmandı. Yılbaşından bu yana da yüzde 51 zıplayan altın nedeniyle vatandaşın mevduat bankalarındaki altın mevduatları şu anda 15 milyar doları geçti. Katılım bankalarını eklediğimizde rakam tam 19.5 milyar dolara çıkıyor. 1.6 milyar dolarlık altın da şirketlerin hesabında bulunuyor. Görüldüğü gibi altın fiyatının yükseleceğini hisseden Türkler bu alanda hep alıcı oldu.

1 HAFTALIK USTA MANEVRA

Türk vatandaşlarının altındaki bu usta manevraları 10-17 Nisan haftasında da görüldü. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı rakamlara göre yurt içi yerleşiklerin (vatandaş ve şirketler) döviz mevduatı 17 Nisan ile biten işlem haftasında 482 milyon dolar artarak 195.566 milyar dolara yükseldi. Bu rakam hem mevduat hem de katılım bankalarını içeriyor. Ancak altın hesaplarını ayrı tutarsak DTH'de 1.6 milyar dolarlık bir azalmadan söz edebiliriz. Fakat bunun büyük bölümü Euro'nun değerindeki azalma nedeniyle Euro hesaplarının dolar karşılığı değerlenmesinden kaynaklandı. Çok küçük bir miktar da dolar mevduatında azalma var.

21.2 MİLYAR DOLAR OLDU

Bir önceki hafta asıl değişim ise altın hesaplarında yaşandı. Altının ons fiyatı 10 Nisan'da 1.748 dolardan 1.698 dolara inince vatandaş düştüğü yerden ucuz olduğunu düşünerek yaklaşık 2.1 milyar dolarlık altın daha biriktirdi. Artışın rakamsal olarak büyük bölümü vatandaştan geldi ancak vatandaşın altın varlığı oransal olarak yüzde 11 artarken şirketlerin elindeki altın varlığı yüzde 17 yükselişle 1,4 milyar dolardan 1.6 milyar dolara çıktı. Vatandaşın hem mevduat hem katılım bankalarındaki altın varlığı ise 17.7 milyar dolardan 19.6 milyar dolara yükseldi. Toplamda hem vatandaş hem de şirketlerin elindeki altın varlığı yüzde 12 tırmanışla 19.1 milyar dolarken 1 haftada 21.2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ALTIN VARLIĞI 1 HAFTADA YÜZDE 11 ARTTI

(Milyon ABD Doları) 10.Nis 17.Nis (Değişim (%) BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II) 224.863 224.948 0,04 I.MEVDUAT BANKALARI 202.096 201.959 -0,07 A.Yurt İçinde Yerleşikler 175.229 175.479 0,14 1.Gerçek Kişiler 105.721 105.994 0,26 -ABD Doları 61.923 61.724 -0,32 -Euro - ABD Doları Karşılığı 27.451 26.736 -2,60 -Diğer - ABD Doları Karşılığı 2.504 2.476 -1,12 -Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı 13.843 15.058 8,78 2.Tüzel Kişiler 69.508 69.485 -0,03 -ABD Doları 35.810 36.808 2,79 -Euro - ABD Doları Karşılığı 31.871 30.718 -3,62 -Diğer - ABD Doları Karşılığı 856 823 -3,86 -Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı 971 1.136 16,99 B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar 3.199 2.957 -7,56