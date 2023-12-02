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        Haberler Televizyon Altın Kafes konusu ve oyuncuları: ATV Altın Kafes dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekiliyor?

        Altın Kafes dizisi ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncuları

        ATV ekranlarının yeni dizisi Altın Kafes konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi ünlü oyuncuları başrolünde birleştiren Altın Kafes dizisi ilk bölümü ile seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği Altın Kafes dizisi ARC Film imzası taşıyor. İşte Altın Kafes konusu ve oyuncuları detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:43
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        • 1

          Altın Kafes dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan Altın Kafes dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren Altın Kafes dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. İşte Altın Kafes oyuncuları, konusu ve çekim yeri hakkında merak edilenler...

        • 2

          ALTIN KAFES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Altın Kafes dizisi 3 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

          ALTIN KAFES NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Altın Kafes dizisiİstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde çekiliyor.

        • 3

          ALTIN KAFES DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

          Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

        • 4

          ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

          Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

        • 5

          Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

        • 6

          Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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