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        Haberler Ekonomi Altın Altın ithalatına kota uygulamasının kapsamı genişletildi - Altın Haberleri

        Altın ithalatına kota uygulamasının kapsamı genişletildi

        İşlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:00
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        Altın ithalatına kota uygulamasının kapsamı genişletildi
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        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler" konulu duyuru ile işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği anımsatıldı.

        Kota kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak 22.09.2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00,7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edilecektir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, bu nedenle Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül 2023'ten itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa'ya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

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