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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN HAREKETLENDİ| Son dakika: Altın haftayı hareketli kapatıyor! 22 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablo: Çeyrek ve gram altın ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı hareketli kapatıyor! 22 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablo

        Altın fiyatları 22 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Uzun süre yatay yönlü seyrini koruyan altın fiyatları bu hafta yukarı yönlü harekete geçmiş gram altın bin 700 lira seviyesine ulaşmıştı. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 08:41
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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