Altın haftayı zirvede kapatıyor! 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününde zirvedeki yerini koruyor. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 14 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 14 Temmuz Cuma yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında. Haftaya boyu yükseliş seyrini sürdüren altın fiyatları haftanın son iş gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.642,8910
1.643,1760
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.961,3100
1.961,6400
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.628,6300
2.686,5900
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.514,5000
10.713,5100
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.240,8200
5.373,1900
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.514,5000
10.713,5100
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
915,0900
1.090,7500
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.501,2700
1.591,6300