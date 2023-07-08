Altın haftayı yükselişle kapattı! 8 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

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ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz Cumartesi yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 8 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel ve canlı çeyrek ve gram altın fiyatları...

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