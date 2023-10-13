Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Son dakika 13 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları canlı tablo
Altın fiyatları 13 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününü yükselişle kapatıyor. Gram altın bin 675 lira, çeyrek altın ise 2 bin 740 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 13 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününü yükselişle kapatıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 13 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.676,07
1.676,34
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.873,56
1.873,78
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.681,71
2.740,82
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.726,83
10.929,76
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.346,65
5.481,64
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.726,83
10.929,76
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.535,26
11.828,59
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
969,93
1.155,96
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.590,38
1.686,94