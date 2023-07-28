Altın haftayı yatay seyirde kapatıyor!! Son dakika 28 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 28 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününü yatay yönlü seyirde kapatıyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 690 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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