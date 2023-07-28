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        Haberler Altın Altın haftayı yatay seyirde kapatıyor!! Son dakika 28 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları | CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın haftayı yatay seyirde kapatıyor!! Son dakika 28 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 28 Temmuz Cuma gününe yatay seyirde başladı. Gram altın bin 690 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 09:19
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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