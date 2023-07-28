Altın haftayı yatay seyirde kapatıyor!! Son dakika 28 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Temmuz Cuma gününe yatay seyirde başladı. Gram altın bin 690 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI 28 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününü yatay yönlü seyirde kapatıyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 690 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.691,33
1.691,70
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.952,39
1.952,68
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.706,13
2.765,94
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.824,52
11.029,91
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.395,35
5.531,87
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.824,52
11.029,91
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
943,25
1.126,83
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.547,04
1.644,36