Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Aralık tablosu
Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son iş gününde de zirvedeki pozisyonunu koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan güncel 8 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK CUMA... Altın fiyatları 8 Aralık Cuma yani bugün güne yatay seyirde başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel 8 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.891,31
1.891,57
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.031,46
2.031,74
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.026,09
3.092,71
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.104,35
12.333,01
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.033,26
6.185,42
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.104,35
12.333,01
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.864,20
13.190,44
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.078,68
1.285,04
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.767,10
1.875,60