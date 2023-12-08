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        Haberler Ekonomi Altın Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Aralık 2023 alış - satış fiyatları - Altın Haberleri

        Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Aralık tablosu

        Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son iş gününde de zirvedeki pozisyonunu koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan güncel 8 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 07:56 Güncelleme: 08.12.2023 - 07:56
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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