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        Haberler Merak Edilenler Altın haftaya hareketli başladı! Son dakika 14 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftaya hareketli başladı! Son dakika 14 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Gram altın fiyatları bin 660 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:07
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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