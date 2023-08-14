Altın fiyatları 14 Ağustos Pazartesi gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın fiyatları bin 660 lira çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatları....