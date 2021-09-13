Geçen hafta doların zayıflamasıyla 1.800 doları aşan altının ons fiyatı, ardından bu seviyede tutunamayarak 1.784 dolara kadar gerilemişti.

Gerilemede doların yönünü yukarı çevirmesi etkili oldu.

Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0.3 yükselişle 1.792 dolardan başladı.

Gram altın da bu yükselişe paralel bir şekilde yüzde 0.2 yükselişle 487 liraya çıktı.