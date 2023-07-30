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        Haberler Altın Altın hafta sonu zirvede! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Temmuz alış satış tablosu - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu zirvede! Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu

        Altın fiyatları 30 Temmuz Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler için en çok merak edenler tarafından merak ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 07:39
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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