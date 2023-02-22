Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik 'Altın Gün'den depremzedelere destek - Deprem haberleri

'Altın Gün'den depremzedelere destek

'Altın Gün' rock grubu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek olacak

Giriş: 22.02.2023 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
'Altın Gün'den depremzedelere destek - Deprem haberleri
'Altın Gün'den depremzedelere destek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; 'Altın Gün' rock grubu, şubat ayı başında yayınladığı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden biri olan 'Güzelliğin On Para Etmez' teklisinden elde edilecek tüm gelirleri afet yardım kampanyalarına bağışlama kararı aldı.

YARDIM KONSERİ

Grup, ayrıca geçtiğimiz hafta Amsterdam'da Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketine katkı sağlamak amacıyla bir yardım konseri düzenledi.

'Altın Gün', gecede elde edilen tüm gelirleri deprem bölgesindeki medikal yardım, yemek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunabilmek için yerel yardım kuruluşlarına bağışladı.

Fotoğraf: Instagram

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"AYM iki temel hedefi gerçekleştirdi"
Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki il ve ilçeler
Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki il ve ilçeler
2023 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
2023 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Binalar gitti, tabelalar geldi!
Binalar gitti, tabelalar geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.