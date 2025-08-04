'Altın Gün' bomontiada’da

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations bu kez 5 Eylül’de Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. İkinci albümleri Gece (2019) ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” dalında GRAMMY® adaylığı kazanan Altın Gün ve kendi şarkılarının yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Portekizce caz aranjmanları, R&B, soul ve indie cover parçalar seslendiren söz yazarı, besteci ve aranjör Min Taka’nın yer alacağı Pozitif Vibrations; müzikseverlere yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Min Taka

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Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla müzikle dolu bir gün vadeden Pozitif Vibrations serisinin Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışa çıktı.