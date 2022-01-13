Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 13 Ocak Perşembe günü de sürüyor. 13 Ocak günü sabah saatlerinde gram altın fiyatları 796,58 lira, çeyrek altın ise 1.279,16 lira olarak kaydedildi. İşte 13 Ocak Çarşamba ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı

ALTIN FİYATLARI CANLI

Alton fiyatları 13 Ocak 2022 Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve bugün altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...