Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar için oynaklık riski barındırdığını belirterek, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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