Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının küresel piyasalarda pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

27 MAYIS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları yükselişini sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık