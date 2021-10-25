Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 567,9 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, saat 10.32 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde, 564,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 927 lira, Cumhuriyet altını da 3.780 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, cuma günü 1.814 dolarla 1,5 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.797 dolardan alıcı buluyor.