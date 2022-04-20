Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 1.943 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası tahvil piyasalarında satış eğiliminin güçlendiğini aktaran analistler, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizinin Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktığını ve Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalinin de yüzde 93'e yükseldiğini kaydetti.

Analisteler, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Bahar Toplantılarının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 20 Nisan 2022 Salı günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son günlerde yükselişte olan gram altın fiyatları düşüşe geçti. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

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