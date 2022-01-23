Altın fiyatları 23 Ocak Pazar günü araştırılıyor. 23 Ocak günü sabah saatlerinde gram altın fiyatları 796,06 lira, çeyrek altın ise 1.297,52 lira olarak kaydedildi. İşte 23 Ocak Pazar ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı

ALTIN FİYATLARI CANLI

Alton fiyatları 23 Ocak 2022 Pazar günü ekonomi gündemini takip edenler ve bugün altın alacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...