Altın fiyatlarında son gelişmeler... Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 9 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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