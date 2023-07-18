Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 18 Temmuz
Altın fiyatları 18 Temmuz Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın bin 660 liranın çeyrek altın ise 2 bin 700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini haftanın ikinci günü olan 18 Temmuz Salı günü de sürüdürüyor.Gram altın bin 660 liranın çeyrek altın ise 2 bin 700 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.662,02
1.662,32
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.959,31
1.959,64
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.659,24
2.717,89
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.636,95
10.838,33
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.301,86
5.435,79
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.636,95
10.838,33
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
925,98
1.107,59
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.518,97
1.616,24