        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR! 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Eylül 2025 canlı altın kuru!

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte 26 Eylül 2025 Cuma 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Eylül 2025 canlı altın kuru ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış satış rakamları!

        Giriş: 26.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 26.09.2025 - 07:58
