Altın fiyatlarında yükseliş

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Altın fiyatları ABD'de açıklanan verilerin ardından yönünü yukarı çevirdi. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.3'lük yükselişle 1.921 dolara çıktı.

Bu gelişmeye bağlı olarak yurtiçinde gram altın fiyatı da 1.675 liradan 1.682 liraya yükseldi.

Altındaki yükselişte ABD'de açıklanan verilerin parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindiğine yönelik beklentileri beslemesi etkili oldu.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Dün, S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 2 puan azalarak 47 değerine geriledi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 49.3 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 49 olmuştu.

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ABD'de hizmet sektörü PMI ise ağustosta geçen aya göre 1.3 puan azalarak 51 değerine geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52.3 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta aylık bazda 1.6 puan azalışla 50.4'e düştü. Söz konusu dönemde 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, temmuzda 52 olmuştu.

'BÜYÜME İVMESİ ZAYIFLADI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ağustosta iş faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına gelmesinin ABD ekonomik büyümesinin üçüncü çeyrekteki gücüne ilişkin şüpheleri artırdığını ifade etti.

Son verilerin, ABD'nin ikinci çeyrekte hizmet sektörü öncülüğündeki büyüme ivmesinin zayıfladığını ve buna fabrika üretimindeki düşüşün eşlik ettiğini gösterdiğine değinen Williamson, şirketlerin yüksek fiyatlar ve artan faiz oranları karşısında talebin giderek gevşediğini bildirdiğini kaydetti.

GÖZLER POWELL'DA OLACAK

Analistler piyasanın yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrileceğini belirtti. Konuşmada Powell'ın enflasyon ve büyümeye ilişkin vereceği mesajların tonu dikkatle takip edileceğini belirtti.