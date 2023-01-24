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Altın fiyatlarında yeni rekor! 24 Ocak 2023 Salı bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında yeni rekor! 24 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında güncel gelişmeler yakından takip edilirken gram altın yeni bir rekora imza attı. Döviz kurundan etkilenen altının ons fiyatı 1938 dolara yükselirken gram altın da 1.173 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. İşte altın fiyatlarında son durum ve 24 Ocak güncel altın fiyatları...

Giriş: 24.01.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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