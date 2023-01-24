Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları gündemdeki yerini aldı. Altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren yeşil ve yukarı yönlü ivme kaydediyor. Küresel piyasalar 1 Şubat'ta Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanırken dolar güne zayıf bir seyirle başladı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 101.7 ile yaklaşık 8 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, altında yükseliş devam ediyor.

Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4'lük yükselişle 1.938 dolara çıktı. Bu yükselişin etkisiyle yurtiçinde de gram altın 1.173 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatı 2022'yi 1.825 dolardan tamamlamıştı. Yani altının dolar bazındaki yükselişi yılın ilk 24 gününde yüzde 6.2 yükseldi.

Gram altın ise seneye 1.097 TL'den başlamıştı, bugün itibarıyla 2023'teki yükselişi yüzde 6.9'u buldu. Dolar/TL'nin yılbaşındaki 18.71'lik seviyesinden 18.80'e çıkması gramdaki yükselişin ons fiyatındaki artıştan daha yüksek olmasını sağladı.

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