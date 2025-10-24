Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Sarı metal, perşembe günü sabahı hafif geriledi. An itibarıyla ons altın 4 bin 116 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki faiz kararına odaklanmış durumda. İşte 24 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!