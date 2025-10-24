Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altım ve gram altın ne kadar? 24 Ekim 2025 canlı altın fiyatları

        Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 24 Ekim 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Doların güç kazanması, yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli davranmasına yol açtı. Doların güçlenmesiyle altın hafif geriledi. Güne 4.083 dolar seviyesinde başlayan ons altın, an itibarıyla 4.116 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.590 lira olarak seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 24 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:08
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
