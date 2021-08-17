Altının ons fiyatı dün 1.779 dolardan 1787 dolara yükselerek hafif bir artış yaşamıştı.

Bu sabah da altındaki yatay seyir devam etti. Altının ons fiyatı günlük yüzde 0.1 düşüşle 1786 dolara geriledi.

Altının seyrinde Fed'in varlık alım programına ilişkin mesajlar etkili olurken yatırımcının bir gözü de koronavirüs delta varyantına çevrilmiş durumda.

Yurtiçinde gram altında ise dolar/TL'de yaşanan düşüşün etkisi görüldü. Gram altın 489 liradan 485 liraya geriledi.