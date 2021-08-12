Geçen hafta altının ons fiyatında ABD'de istihdamın beklenenden fazla artmasıyla sert bir düşüş yaşanmıştı. Bu hafta ise altının seyri için ABD temmuz ayı enflasyon verisi bekleniyordu.
Dün ABD Çalışma Bakanlığı temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 5.4 olduğunu açıkladı. Beklentilere yakın gelen bu veri sonrası altında önemli bir hareket yaşanmadı.
Bu sabah itibarıyla ise altının ons fiyatı günlük yüzde 0.1 yükselişle 1.751 dolar oldu.
GRAM ALTIN 480 LİRANIN ÜZERİNDE
Önceki gün dolardaki gerilemenin etkisiyle 473 dolara kadar düşen gram altın ise dün yeniden 480 liranın üzerine tırmandı. Gram altın fiyatı bu sabah itibarıyla 486 lirayı buldu.
Bugün yurtiçinde Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Söz konusu karar dolar fiyatlarında hareketlenmeye yol açabileceği için gram altını da etkileyebilir. Ancak piyasa ağırlıklı olarak bu toplantıda faize dokunulmamasını bekliyor.
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